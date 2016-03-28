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    Головин: «При Слуцком в сборной все ведут себя более раскованно»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин признался, что постепенно привыкает к игре в основном составе клуба, а также к вызовам в сборную России.

    «Постепенно привыкаю. Очень рад, что тренер дает мне шансы, но для того, чтобы дорасти до полноценного игрока обеих команд мне еще работать и работать.

    Тренер другой, атмосфера изменилась, все стало как-то повеселее. Мне так больше нравится. Еще и потому, что очень напоминает ЦСКА. Все ведут себя более раскованно», – признался Головин.

    Напомним, что Александр Головин провел в товарищеском матче со сборной Литвы (3:0) на поле 45 минут, выйдя на замену после перерыва. Он отметился забитым голом на 61-й минуте.

    Источник: Спортфакт

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    28.03.2016 06:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +459

      sour12 28 марта 2016, 12:44

      очень радует игра =) не передерживает мяч, если не может сделать обостряющий перспективный пас старается сохранить мяч и что больше всех порадовало может пробить точно, что редкость для российских игроков )))))

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