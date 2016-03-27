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    Батлэнд пропустит Евро-2016 из-за перелома лодыжки

    Голкипер сборной Англии Джек Батлэнд будет вынужден пропустить Евро-2016 по причине травмы. Как оказалось, повреждение, полученное игроком во время вчерашнего товарищеского поединка против Германии (3:2), носит серьезный характер.

    23-летнему стражу ворот был диагностирован перелом лодыжки, сообщает источник. Теперь он проведет в лазарете ближайшие три месяца, и соответственно, не примет участия в чемпионате Европы во Франции.

    Напомним, что Батлэнд в конце первой половины встречи с немецкой командой был вынужден покинуть поле при помощи носилок.

    В текущем розыгрыше АПЛ вратарь «Сток Сити» провел 31 поединок, пропустив 37 мячей.

    Источник: Skysports

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    27.03.2016 23:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      Igreks 28 марта 2016, 10:51

      Неуклюжый. Жаль конечно.... но сам виноват. как можно на ровном месте то перед Евро. не пластичен

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      Рейтинг: +17

      энганче777 28 марта 2016, 00:46

      Раз!

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