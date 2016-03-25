Болельщики признали Лодыгина лучшим игроком «Зенита» в марте

лучшим при таком количестве ошибок детских? чего стоит гол в лиге чемпионов когда пробил из под защитника с 30 метров (форвард в очередной раз заметил что лодыгин переоценивает свои возможности и выходит из рамки и просто перекинул его) хотя гола можно было избежать если бы голкипер играл в мяч кулаком он бы перекинул его или отбил в сторону.......а он дальней рукой тупо погладил ладошкой.....пишу это не что бы оскорбить....просто это ошибка уровня дюшс.....так бы могли побороться за выход......хотя конечно он в том матче и выручал ....но игрок сборной в таком мате в концовке не должен допускать такого....ведь счёт был 1-0......а не 0-5 когда уже всё равно.
Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, по версии болельщиков сине-бело-голубых, был признан лучшим игроком команды в марте. Второе место в голосовании занял защитник Юрий Жирков, третья строчка досталась другому оборонцу Игорю Смольникову.
Отметим, что Лодыгин удостоился данного звания во второй раз подряд. В нынешнем сезоне вратарь провел за «Зенит» в РФПЛ 18 матчей, в которых пропустил 22 гола.