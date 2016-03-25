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    Болельщики признали Лодыгина лучшим игроком «Зенита» в марте

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, по версии болельщиков сине-бело-голубых, был признан лучшим игроком команды в марте. Второе место в голосовании занял защитник Юрий Жирков, третья строчка досталась другому оборонцу Игорю Смольникову.

    Отметим, что Лодыгин удостоился данного звания во второй раз подряд. В нынешнем сезоне вратарь провел за «Зенит» в РФПЛ 18 матчей, в которых пропустил 22 гола.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.03.2016 16:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +459

      sour12 25 марта 2016, 18:57

      лучшим при таком количестве ошибок детских? чего стоит гол в лиге чемпионов когда пробил из под защитника с 30 метров (форвард в очередной раз заметил что лодыгин переоценивает свои возможности и выходит из рамки и просто перекинул его) хотя гола можно было избежать если бы голкипер играл в мяч кулаком он бы перекинул его или отбил в сторону.......а он дальней рукой тупо погладил ладошкой.....пишу это не что бы оскорбить....просто это ошибка уровня дюшс.....так бы могли побороться за выход......хотя конечно он в том матче и выручал ....но игрок сборной в таком мате в концовке не должен допускать такого....ведь счёт был 1-0......а не 0-5 когда уже всё равно.

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 25 марта 2016, 17:14

      В принципе, по тройке вопросов нет - все заслужили,а кто первый - уже не суть,дело вкусов,хотя лично я выбрал бы Жиркова Кроме этих троих выделю Маурисио, Данни и Шатова.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 марта 2016, 17:00

      Ну, им виднее, ага.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 марта 2016, 16:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну если такую дырищу лучшим признали, то это трындец ленинградскому футболу))) аха-ха

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