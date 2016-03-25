Болельщики признали Лодыгина лучшим игроком «Зенита» в марте

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, по версии болельщиков сине-бело-голубых, был признан лучшим игроком команды в марте. Второе место в голосовании занял защитник Юрий Жирков, третья строчка досталась другому оборонцу Игорю Смольникову.

Отметим, что Лодыгин удостоился данного звания во второй раз подряд. В нынешнем сезоне вратарь провел за «Зенит» в РФПЛ 18 матчей, в которых пропустил 22 гола.