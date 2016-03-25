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    Отбор ЧМ-2018. Эквадор в концовке ушел от поражения в домашнем матче с Парагваем

    В матче пятого тура отборочного раунда ЧМ-2018 зоны КОНМЕБОЛ Эквадор и Парагвай сыграли вничью. Отметим, что окончательный счет во встрече был установлен лишь на второй добавленной к основному времени матча минуте, когда нападающий эквадорской сборной Анхель Мена с передачи полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа забил гол и сравнял счет в поединке.

    Отборочный матч к ЧМ-2018. КОНМЕБОЛ. 5-й тур

    Эквадор – Парагвай – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Э.Валенсия, 20; 1:1 – Лескано, 38; 1:2 – Лескано, 59; 2:2 – Мена, 90+2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2016 02:04
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