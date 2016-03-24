Лев надеется, что Швайнштайгер восстановится к Евро-2016

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев надеется на то, что капитан команды Бастиан Швайнштайгер наберет оптимальные кондиции к чемпионату Европы-2016.

«Это очень неприятно. Бастиан так хотел приехать в сборную и сыграть в этих товарищеских матчах. Я сказал ему, что не списываю его со счетов перед чемпионатом Европы.

Турнир ведь не начинается завтра. Время еще есть, нам не обязательно принимать решение сейчас.

Бастиан – образцовый профессионал, пример для подражания. Я знаю, он все сделает, чтобы к турниру подойти в оптимальной форме», – сказал Лев в интервью официальному сайту Немецкого союза.

Напомним, что 31-летний хавбек получил частичный разрыв коллатеральной связки правого колена во время тренировки сборной Германии.