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    Министр обороны Франции: «Сделаем все необходимое для обеспечения безопасности Евро-2016»

    Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна приложит все необходимые усилия для обеспечения безопасности Евро-2016.

    «Франция приложит все необходимые усилия к тому, чтобы чемпионат Евро-2016 прошел в наилучших условиях. Во Франции уже ведется масштабная операция «Сантинель» по охране объектов. Мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасности Евро-2016. Цель террористов, в частности группировки «Исламское государство» (запрещена в России) – добиться дестабилизации функционирования страны, нарушить ее социальную жизнь, существование демократии. Но необходимо обязательно обеспечить, чтобы нормальная жизнь страны продолжалась. Именно поэтому чемпионат Евро-2016 должен состояться», – сказал Ле Дриан.

    Источник: ТАСС

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    24.03.2016 15:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 24 марта 2016, 15:59

      Это как?
      Всех болел Европы загнать в казармы ,выставить большие экраны,окружить танками,
      а играть при пустых трибунах,а вопли болел пускать через усилки))))

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