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    Жирков: «В последнее же время Кокорину все время мешали повреждения»

    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков уверен, что его одноклубник Александр Кокорин вскоре сумеет адаптироваться в петербургском клубе.

    «Кокорин не так уж и плохо сыграл на чемпионате мира в Бразилии – забил, был активен. Понимаю, что ждали, наверное, большего, но не может один человек блистать, когда вся команда играет неважно. В последнее время Саше все время мешали повреждения. Уверен, что здесь, в «Зените», с классными партнерами он раскроется по полной», – сказал Жирков.

    Напомним, Жирков и Кокорин перешли в «Зенит» из московского «Динамо» зимой.

    В этом сезоне 25-летний Кокорин провел за «Зенит» 5 матчей (1 в основе), не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи.

    Источник: Спортфакт

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    24.03.2016 00:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 марта 2016, 09:52

      Ну да повреждения мешали, а может что-то другое?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 марта 2016, 09:23

      обратно в мусарн ю

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    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 24 марта 2016, 06:07

      Так Кокорин ещё и больной????? М-дя...

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