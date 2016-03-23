Маротта: «Погба не хочет уходить из «Ювентуса»

Исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта уверен, что французский полузащитник Поль Погба не хочет покидать клуб летом.

«Погба является игроком «Ювентуса» и у него действующий контракт с клубом. Он говорил мне, что хочет остаться в команде. Но в футболе может случиться все. Я не могу дать стопроцентную гарантию, что он не уйдет из клуба», – сказал Маротта.

По некоторым данным, интерес к Погба проявляют «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал», «Челси» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне 23-летний игрок провел за «Ювентус» 40 матчей, забил 9 мячей и отдал 10 голевых передач.