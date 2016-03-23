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    Товарищеский матч между Бельгией и Португалией будет проведен

    Товарищеский матч между сборными Бельгии и Португалии, который планировался на 29 марта в Брюсселе и был отменен в связи с террористической угрозой, все же состоится. Федерации двух стран участниц матча сумели договорится о переносе игры в португальский город Лейрия. Дата встречи осталась без изменений.

    «Совет директоров KBVB по согласованию с тренерским штабом сборной Бельгии решил принять предложение Португальской футбольной федерации провести этот матч в Лейрии. В тот же день и в то же время – во вторник, 29 марта. KBVB признательна португальской федерации за гибкость, готовность помочь и предложение по решению проблемы», – говорится в сообщении бельгийской федерации футбола (KBVB).

    Напомним, что вчера утром в Брюсселе прогремело несколько взрывов в аэропорту и метро, в результате чего погибло 34 человека, а более 200 получили ранения.

    Источник: Р-Спорт

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    23.03.2016 17:51
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