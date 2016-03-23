Роналду помог Неймару на церемонии вручения «Золотого мяча»

Кейт Абдо, отвечавшая за проведение церемонии вручения «Золотого мяча» 2016 года, рассказала о том, как при подготовке к мероприятию вели себя претенденты на награду форварды «Барселоны» Лионель Месси и Неймар, и нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Месси был слегка скромноват и стеснителен. Роналду предстал более уверенным в себе человеком, комфортно чувствующим себя перед камерами. За ним было интересно наблюдать, так как большую часть времени ты видишь его только по телевизору.

Он пришел с Неймаром и, несмотря на то бразилец с Месси являются партнерами по команде, именно Роналду провел его везде, показал ему все и объяснил, что ему нужно делать, лишний раз удостоверившись, все ли ему перевели. Он был очень доброжелателен и заботлив по отношению к Неймару, присматривал за ним, чтобы тот не сделал ничего лишнего. Думаю, эту сторону Криштиану не все ожидали увидеть», – приводит слова Абдо bleacherreport.com.