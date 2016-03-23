Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду помог Неймару на церемонии вручения «Золотого мяча»

Роналду помог Неймару на церемонии вручения «Золотого мяча»

23 марта 2016, 17:27
8

Кейт Абдо, отвечавшая за проведение церемонии вручения «Золотого мяча» 2016 года, рассказала о том, как при подготовке к мероприятию вели себя претенденты на награду форварды «Барселоны» Лионель Месси и Неймар, и нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Месси был слегка скромноват и стеснителен. Роналду предстал более уверенным в себе человеком, комфортно чувствующим себя перед камерами. За ним было интересно наблюдать, так как большую часть времени ты видишь его только по телевизору.

Он пришел с Неймаром и, несмотря на то бразилец с Месси являются партнерами по команде, именно Роналду провел его везде, показал ему все и объяснил, что ему нужно делать, лишний раз удостоверившись, все ли ему перевели. Он был очень доброжелателен и заботлив по отношению к Неймару, присматривал за ним, чтобы тот не сделал ничего лишнего. Думаю, эту сторону Криштиану не все ожидали увидеть», – приводит слова Абдо bleacherreport.com.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Реал Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kano
1458745814
Сам Неймар был приятно удивлен наверняка.
Ответить
liver2015
1458747433
наверно он ему понравился
Ответить
nim-
1458749416
Хорошо бы видеть футболистов с этой стороны собственными глазами.
Ответить
jinhae
1458752000
а он показывал ему туалет?
Ответить
Kybik-Pybik
1458752255
Все удивились... только Алвеш не знал за что до*батся...
Ответить
ЖОРРО
1458765177
Молодца)
Ответить
jungler
1458766584
Лучше иметь следующего соперника, который вот-вот перескочить тебя, рядом, чем на другой стороны баррикады. Вот и он постарался подкупить Нермара, который не слишком сильно лоялен по отношению к Барсе. Не удивлюсь если Кри действовал с указки Переса.
Ответить
Fandorine
1458828145
Ухаживал.
Ответить
Главные новости
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
4
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
2
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
1
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
4
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
5
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
Все новости
Все новости
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
3
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
4
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
5
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
5
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
111
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
8
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
Вчера, 20:50
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
11
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
10
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
11
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
Вчера, 20:19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+