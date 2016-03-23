Черчесов: «Сперва мы были охотниками, но теперь охотятся за нами»

Потому что СпаМ - лузеры по определению. У них всё невпопад.
Например, СпаМ и от Унаи Эмери отказался, как раз перед тем как Эмери принялся складировать Евротитулы.
Профессионалу вообще нечего в Спартаке делать. Жизнь одна, а куковать без титулов и при отсутствии мозга у хозяина - бессмысленно.
Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов прокомментировал лидерство своей команды в чемпионате Польши. Напомним, что «Легия» лидирует в трех очках от преследователей.
«По поводу главных соперников, то тут две позиции. С одной стороны, есть «Лех», который хорошо укомплектован и играет в более содержательный футбол, но с серьезным отставанием. С другой стороны, чистая арифметика делает главным конкурентом «Пяст». Есть и «Краковия», которая забила почти столько же голов, как и мы.
Однако футбольный чемпионат не фигурное катание, где очки дают за артистизм. Когда мы с «Легией» начали совместную работу, у нас в таблице было минус десять, и мы были охотниками. Теперь у нас плюс три от «Пяста», и охотятся уже за нами, поэтому надо продолжать упорно работать», – сказал российский футболист.