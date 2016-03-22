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    Экс-глава Федерации футбола Италии: «Существует риск проведения Евро за закрытыми дверями»

    Бывший президент Федерации футбола Италии Джанкарло Абете заявил, что матчи чемпионата Европы 2016 года могут пройти без зрителей в связи с террористической угрозой.

    «Риск проведения Евро-2016 за закрытыми дверями все еще существует. Но чемпионат состоится. Чем серьезнее воспринимается угроза, тем меньше энтузиазма у участников.

    Как спортивные лидеры мы должны продолжать работать с верой и бдительностью, понимая, что такие битвы можно выиграть только благодаря позитивному духу», – сказал Абете.

    Напомним, сегодня в Брюсселе состоялась серия террористических актов.

    Источник: Football Italia

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    22.03.2016 19:37
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