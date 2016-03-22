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    Лебедев: «Безопасность на Евро-2016 стоит под большим вопросом»

    Член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился своим мнением о серии терактов, которая произошла сегодня утром в Брюсселе, а также отметил, что безопасность проведения Евро-2016 во Франции стоит под большим вопросом.

    «Угроза безопасности есть всегда. К сожалению, Европа расплачивается за свою политику в последние годы здоровьем своих граждан. Взрывы в Париже в Брюсселе – это не первые и, к огромному сожалению, не последние теракты в Европе. Безопасность на Евро-2016 сейчас стоит под большим вопросом. Товарищеские матчи также вызывают большие вопросы.

    Футбол без зрителей никому не нужен, но футбол со зрителями при таком высоком уровне террористической опасности – это несерьезное мероприятие. Опасения есть, и большие, но Франция должна принять все необходимые меры», – заявил Лебедев.

    Напомним, что сегодня утром в Брюсселе произошла серия взрывов. Теракты затронули аэропорт и метро бельгийской столицы. По предварительным данным в результате взрывов погибли 13 человек, десятки ранены.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.03.2016 18:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4257

      mutabor0992 22 марта 2016, 22:54

      Европа мне напоминает Готэм-Сити!!!Процент психов на душу населения зашкаливает!

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