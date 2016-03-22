Бубнов: «Анжи» – главный кандидат на вылет из Премьер-лиги»

Известный эксперт Александр Бубнов поделился своим прогнозом на заключительную часть чемпионата России и выразил мнение, что главным кандидатом на вылет из Премьер-лиги является «Анжи».

«Едва ли не самое интересное нас ждет в подвале турнирной таблицы. Главный кандидат на вылет – «Анжи». По моим раскладам, махачкалинцы в оставшихся встречах наберут только два очка и задолго до окончания турнира лишаться шансов на выживание. Компанию им составит одна из двух команд – либо «Уфа», либо «Мордовия». В итоговой таблице у них получается равное количество очков – по 20. И здесь в ход уже пойдут дополнительные показатели. В чью пользу они окажутся – сказать сложно.

Что любопытно, в зону переходных матчей с 13-го места у меня попадает «Динамо». И хотя сейчас у команды Андрея Кобелева более-менее безопасное положение, но календарь у бело-голубых – самый сложный из всех! Где они будут набирать очки, я даже не представляю. У меня они смогут сыграть лишь три ничьи в оставшихся играх, все остальное – поражения. Таким образом, бело-голубым предстоит побиться в переходных матчах», – рассказал Бубнов.