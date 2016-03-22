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    Колосков: «Взрывы в Брюсселе говорят о том, что нужны сверхусилия, чтобы обеспечить на Евро-2016 безопасность»

    Почетный президент Российского футбольного союза, бывший член исполкома ФИФА Вячеслав Колосков считает, что серия взрывов в Брюсселе отразится на подготовке Евро-2016 во Франции. Напомним, что сегодня утром в бельгийской столице состоялась серия терактов, которая затронула метро и аэропорт города.

    «Взрывы в Брюсселе обязательно отразятся на подготовке чемпионата Европы во Франции. Еще не забыты теракты в Париже. Президент Франции Франсуа Олланд не раз говорил, что меры безопасности будут усилены. Министр внутренних дел Франции и председатель оргкомитета Евро-2016 также уже не раз говорили про дополнительные меры, которые принимаются для охраны турнира.

    Все происходящее еще раз говорит о том, что нужны сверхусилия, чтобы обеспечить на турнире безопасность. Это сигнал для того, чтобы еще больше внимания уделять вопросу сохранности людей», – сказал Колосков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.03.2016 14:35
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 марта 2016, 17:53

      Сверхусилия? Есть один вариант, ага, Кадыров может рассказать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 марта 2016, 17:04

      Славик , кроссовки Reebok не жмут?

      -2
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