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  • Бубнов: «Зенит» способен одержать девять побед подряд на финише и выиграть чемпионат»

Бубнов: «Зенит» способен одержать девять побед подряд на финише и выиграть чемпионат»

22 марта 2016, 13:01
17

Известный эксперт Александр Бубнов поделился своим прогнозом на концовку чемпионата России и выразил мнение, что золотые медали Премьер-лиги в этом сезоне завоюет санкт-петербургский «Зенит».

«Главный вопрос – кто станет чемпионом России? Согласно моим раскладам, борьба пойдет до последнего 30-го тура и чемпиона со второй командой может разделить одно очко. Сейчас в это сложно поверить, но «Зенит» способен одержать девять побед на финише турнира, как это сделали три года назад армейцы. На это в одном из интервью намекнул и лидер команды Халк, который уже в хорошей форме. Остановить Питер кому-либо будет очень сложно, они набирают ход, да и Лига чемпионов на них больше не давит. Раз так, то команда Андре Виллаш-Боаша к 37 набранным баллам приплюсует еще 27 и в итоге нее будет 64 очка.

Если допустить, что «Зенит» и правда наберет максимум очков, то ЦСКА для чемпионства нужно заработать 22 балла. Но по моим раскладам, у армейцев будут потери и двух очков им в итоге не хватит. В 22-м туре нас ждет очное противостояние «Зенита» и ЦСКА, в котором я ставлю на победу хозяев. Кроме того, ЦСКА не сможет обыграть «Локомотив» и «Краснодар», заработав в этих встречах по очку. В итоге – 63 очка и второе место, дающее право снова побороться за Лигу чемпионов через квалификацию.

Стать чемпионом «Ростову» будет крайне тяжело. Они хоть и принимают основных конкурентов дома, но победить всех – почти нереально. По моим раскладам, команда Курбана Бердыева в оставшихся девяти встречах наберет 16 очков, что в сумме даст 57. У ростовчан будут потери в играх с «Кубанью», «Зенитом», «Мордовией», «Динамо» и «Тереком». Этого хватит лишь для третьего места», – рассказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Ростов Бубнов Александр
Комментарии (17)
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APchelov
1458642155
Ну если Зенит выдюжит 9 игр подряд, то и остальные расклады вполне возможны. Но Бубнов не ясновидящий, он счетовод ТТД
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mig28
1458643899
Зенит встретится практически со всеми лидерами (Цска, Локо, Ростов)..не думаю, что с этими тремя возьмут 9 очков.
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ZENIT GOAL
1458644525
Очень голословное утверждение.Из шести матчей в этом году хорошо сыграли только с Рубином,с Крыльями уже на порядок хуже.Плюс даже против них неоднократно допускали дикие ошибки в обороне,и спасали только Лодыгин и штанги.Халк в хорошей форме?Ха-ха.Все ругают нулевого Кокорина,хотя Халк сейчас абсолютно такой-же,это даже Орлов признал в матче с Крыльями.Просто одному дают пробивать стандарты,а другому нет.Отдайте это право Кокорину - и толку от него будет ровно столько же,сколько сейчас от Халка (если не будет с точки мазать,конечно).
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ФК Зенит всея Руси
1458645666
Cлушать Бубнова - себя не уважать. Разумеется, мы, как и болельщики других команд, желаем одних только выигрышей. Но победы даются нелегко, дарить их никто нам точно не собирается. В люьом случае можно согласиться лишь с одним утверждением: что клуб, который выиграет 9 игр из девяти -- практически наверняка будет чемпионом. А будущее никому не известно, а уж Бубнову - и подавно.
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андрей андреев
1458648096
Ростов часто в конце чемп играет с Тереком и счёт всегда устраивает обоих. Кавказ -дело тонкое)))
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Майор Дзагоев
1458652148
Остановить сложно? Хммм. Суббота все расставит по местам. Вот только как бы Бубну опять в пустотрепах не прослыть
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REDWHITE_
1458653177
Максимум для Газтрубапроекта, это 4 место!!!!!
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карасевщинa
1458657386
а потом 4 место в продажной группе лч
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Aztec58
1458659877
Запомним! Позже предъявим!
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CSKA №1
1458664844
Гонит он что-то!Зенитка сосать будеть,чемпионы хреновы!!!
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