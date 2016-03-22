Бубнов: «Зенит» способен одержать девять побед подряд на финише и выиграть чемпионат»

Известный эксперт Александр Бубнов поделился своим прогнозом на концовку чемпионата России и выразил мнение, что золотые медали Премьер-лиги в этом сезоне завоюет санкт-петербургский «Зенит».

«Главный вопрос – кто станет чемпионом России? Согласно моим раскладам, борьба пойдет до последнего 30-го тура и чемпиона со второй командой может разделить одно очко. Сейчас в это сложно поверить, но «Зенит» способен одержать девять побед на финише турнира, как это сделали три года назад армейцы. На это в одном из интервью намекнул и лидер команды Халк, который уже в хорошей форме. Остановить Питер кому-либо будет очень сложно, они набирают ход, да и Лига чемпионов на них больше не давит. Раз так, то команда Андре Виллаш-Боаша к 37 набранным баллам приплюсует еще 27 и в итоге нее будет 64 очка.

Если допустить, что «Зенит» и правда наберет максимум очков, то ЦСКА для чемпионства нужно заработать 22 балла. Но по моим раскладам, у армейцев будут потери и двух очков им в итоге не хватит. В 22-м туре нас ждет очное противостояние «Зенита» и ЦСКА, в котором я ставлю на победу хозяев. Кроме того, ЦСКА не сможет обыграть «Локомотив» и «Краснодар», заработав в этих встречах по очку. В итоге – 63 очка и второе место, дающее право снова побороться за Лигу чемпионов через квалификацию.

Стать чемпионом «Ростову» будет крайне тяжело. Они хоть и принимают основных конкурентов дома, но победить всех – почти нереально. По моим раскладам, команда Курбана Бердыева в оставшихся девяти встречах наберет 16 очков, что в сумме даст 57. У ростовчан будут потери в играх с «Кубанью», «Зенитом», «Мордовией», «Динамо» и «Тереком». Этого хватит лишь для третьего места», – рассказал Бубнов.