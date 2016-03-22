Рахимов: «Думаю, нам удалось восстановить Родолфо»

Наставник «Терека» Рашид Рахимов считает, что защитник Родолфо возвращается на свой былой уровень.

«У него была тяжелая ситуация в бразильском клубе, там были проблемы, он очень долго судился. Кроме того, были тяжелые травмы, он приехал к нам с определенными проблемами. Мы попробовали восстановить его после травм.

Я думаю, что нам это в определенной степени удалось, но сейчас еще остаются кое-какие проблемы. Мы видим, что футболист качественный, хороший, и нашему клубу он приносит определенную пользу на сегодняшний день», – сказал Рахимов.

В этом сезоне Родолфо 19 раз вышел на поле.