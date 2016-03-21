Газзаев: «В данный момент Кокорин – твердый игрок скамейки «Зенита»

Экс-наставник сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о матче 21-го тура РФПЛ «Крылья Советов» – «Зенит». Также специалист дал оценки игре нападающего Александра Кокорина и хавбека Юрия Жиркова.

«Игра была выиграна за счет класса футболистов «Зенита». Очень старались «Крылья Советов», но уровень мастерства игроков петербургской команды решил исход матча.

Видно, что Кокорин немного нервничает и выходит на непривычной для себя позиции и потому не может реализовать свой потенциал. Игрок, за которым пристально следят сейчас, плотно сидит на скамейке запасных, и все это влияет на его психику.

Я думаю, что новый сезон покажет, насколько хорош Кокорин. Но пока Александр – твердый игрок запаса.

Что касается Жиркова, это высококлассный игрок, который вместе со Смольниковым очень эффективно и эффектно помогает атакам своей команды», – сказал Газзаев.