Мини-футбол. «Торпедо-МАМИ» бьет «Аврору», «Лагуна-УОР» сильнее «Тюмени»

Очередной тур Чемпионата России по мини-футболу среди женских команд был отмечен поединком двух сильнейших на данный момент команд страны – обеспечившей чемпионский титул и одержавшей победу в национальном кубке «Авроры» и следующего по пятам невской команды московского «Торпедо-МАМИ», занимающего вторую строчку в турнирной таблице. Несмотря на статус гостей, петербурженки начали встречу вполне по-хозяйски, уже на 50-й секунде ворота соперника поразила Маргарита Семенова. Несмотря на растущий атакующий потенциал, закрепить успех подопечным Эдуарда Баткина не удалось, а вот первая же острая контратака хозяек завершилась успехом – передачей Павлины Бородиной воспользовалась Зинаида Четвернина на 12-й минуте.

Вторая половина встречи проходила в более равной борьбе за инициативу, хотя и не без голевых моментов. Удачный для «Торпедо-МАМИ» исход поединка установила капитан москвичек Олеся Воробей, с острого угла пронзившая последний рубеж «Авроры» за 30 секунд до финальной сирены – 2:1, «Аврора» терпит первую неудачу в текущем чемпионате, а «Торпедо-МАМИ» практически обеспечивает себе серебряные медали и преподносит лучший подарок к юбилею своему тренеру Александру Плешакову.

Другой поединок тура проходил в городе Ялуторовск, где обескровленная травмами и отсутствием по причине дисквалификации своего лидера Александры Самородовой «Тюмень» принимала крайне мотивированную борьбой за медали «Лагуну-УОР». Сибирячки оказали сурской дружине более чем достойное сопротивление, до конца сохраняя интригу в матче и надеясь как минимум отобрать очки у сурской дружины. Однако в конечном итоге успех отпраздновали подопечные Виталия Антонова, хет-триком в составе которых отметилась воспитанница «Тюмени» Александра Чернова – 5:3.

Результаты 15-го тура:

«Торпедо-МАМИ» (Москва) – «Аврора» (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:1)

Голы: Четвернина, 12. Воробей, 40 – Семенова, 1.

«Тюмень» (Тюмень) – «Лагуна-УОР» (Пенза) – 3:5 (1:3)

Голы: Ларионова, 9. Круглова, 24. Правдина, 34 – Пегова, 12, 37. Чернова, 13, 16, 32.