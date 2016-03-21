КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Анжи» на матче со «Спартаком»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц анонсировал темы, которые будут обсуждаться на ближайшем заседании комитета. Напомним, что КДК РФС соберется в среду, 23 марта.

«На повестке дня будут обсуждаться оскорбительные скандирования болельщиков «Анжи» в матче «Анжи» — «Спартак». В матче «Уфа» — «Динамо» — использование пиротехники болельщиками «Динамо». В матче «Крылья Советов» — «Зенит» — использование и бросание пиротехники болельщиками «Зенита», использование пиротехники болельщиками «Крыльев», — сказал Григорьянц.