Пике раскритиковал судейство в матче с «Вильярреалом»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике недоволен судейством в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:2). По словам 29-летнего испанца, именно арбитры помешали его команде добыть заслуженную победу.

«В первом моменте мяч попал в грудь, и я не заслуживал полученной карточки. После, мяч все же попал в руку. Судьи перевернули игру, которая была у нас в кармане. «Барселона» имеет преимущество над «Атлетико», составляющее девять очков. Думаю, что ничья – положительный результат для нас», – сказал Пике.

Отметим, что по ходу матча арбитр назначил пенальти в ворота «Вилльярреала», который был реализован Неймаром.