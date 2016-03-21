Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин о матче с «Газовиком»: «Без везения не обошлось»

    Главный тренер «Торпедо» из Армавира Валерий Карпин доволен неожиданной победой своей команды в матче 27-го тура ФНЛ с «Газовиком» (3:0).

    «Играли против «Газовика», сильного соперника, использовали свои моменты. Не зря они идут на первом месте. Естественно, без везения не обошлось. Говорить по игре, тактике не имеет смысла, потому что нам сейчас важно набирать очки, и неважно как. Ребята хотели, боролись, старались. Это было видно невооруженным взглядом.

    Естественно, команда обновилась. Ушло 17 игроков, пришло — 12. В основном составе 7–8 новых футболистов. Есть шероховатости. Но мы прошли предсезонку, команда физически готова неплохо, и тактически мы поработали», — отметил Карпин в интервью sportfm.ru.

    По итогам 27-ми туров «Торпедо» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.03.2016 08:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11