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    Нигматуллин: «Крицюк совершил больше вратарских подвигов, чем Гилерме»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин дал оценку игре вратарей «Краснодара» и «Локомотива» в матче 21-го тура Премьер-лиги. Напомним, что встреча прошла вчера и завершилась победой столичной команды со счетом 2:1.

    – Очное противостояние дебютантов сборной России получилось ярким. Согласны?

    – Да, матч получился хорошим. Крицюк совершил больше вратарских подвигов, чем Гилерме. Но это понятно, «Локомотив» чаще создавал опасные моменты. У краснодарца было побольше ярких сэйвов и действий, хотя и у его коллеги игра получилась хорошей. Крицюк хорошо играет ногами, подвижен, у него есть кураж, что мне очень нравится. Читает игру, что, в свою очередь, позволяло ему вовремя выбегать за пределы штрафной площади. Это же касается и вратаря «Локо». Плюс, Станислав бесстрашный голкипер, в некоторых эпизодах прыгал за мячом в ноги соперника вперед головой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2016 07:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      aleksandrkas 21 марта 2016, 10:59

      Нормальные вратари. Среднего класса. Их миссия в том, чтобы создать конкуренцию во вратарской. А то Акинфеев, по-моему, немного расслабился. Объективно, Крицюк и Гильерме нужны сборной.

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      Рейтинг: +11

      Vova1988pere 21 марта 2016, 10:04

      крицюк мне очень нигму напоминает

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      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 21 марта 2016, 08:47

      Теперь Акинфеева вообще нельзя в раму ставить- с его психикой, будет дергаться, доказывая, что он лучший, и может по-полной облажаться.

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