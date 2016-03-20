Аршавин: «Венгер имеет в «Арсенале» статус бога. Он покинет клуб, если только сам захочет»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин, защищавший цвета лондонского «Арсенала» с 2009 по 2013 год, рассказал о статусе главного тренера «канониров» Арсена Венгера.

– Может, Венгера стоит уже все-таки попросить собрать вещи?

– Ситуация здесь простая и она не изменилась за те годы, что прошли после моего ухода из «Арсенала»: Арсен в клубе имеет статус бога. Он расстанется с «Арсеналом», только если сам этого захочет.

– Но если бы вы стали президентом «канониров», сказали бы ему: Арсен, я все понимаю, но пора?

– Давайте я им сначала стану (смеется). Но даже если сделать такое невероятное допущение, представить себе скамейку «Арсенала» без Венгера, фантазии у меня все равно не хватит.