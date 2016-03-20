Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стамбульское дерби перенесено по причине терактов в Анкаре

    Властями Турции было принято решение перенести поединок между «Галатасараем» и «Фенербахче» из соображений безопасности.

    Причиной подобного шага стали недавняя серия терактов в Анкаре, унесшая жизни 37-и человек.

    Изначально матч должен был быть перенесен на более позднее время. После появилось сообщение, что игра пройдет при пустых трибунах. Но в итоге власти решили не проводить встречу сегодня.

    Новая дата проведения стамбульского дерби станет известна в ближайшее время.

    Источник: ФК «Галатасарай»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2016 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 20 марта 2016, 21:31

      Непонятно что общего - футбол и курдские теракты. Ну перенесут футбольный матч - и что изменится? С чего они взяли, что террористы скоро угомонятся?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11