Стамбульское дерби перенесено по причине терактов в Анкаре

Непонятно что общего - футбол и курдские теракты. Ну перенесут футбольный матч - и что изменится? С чего они взяли, что террористы скоро угомонятся?
Властями Турции было принято решение перенести поединок между «Галатасараем» и «Фенербахче» из соображений безопасности.
Причиной подобного шага стали недавняя серия терактов в Анкаре, унесшая жизни 37-и человек.
Изначально матч должен был быть перенесен на более позднее время. После появилось сообщение, что игра пройдет при пустых трибунах. Но в итоге власти решили не проводить встречу сегодня.
Новая дата проведения стамбульского дерби станет известна в ближайшее время.