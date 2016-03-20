«Аугсбург» – «Боруссия» Д. Смотреть онлайн

В 27-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия», изо всех сил пытающаяся угнаться за "Баварией», съездит в гости к ведущему борьбу за выживание «Аугсбургу».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало игры «Боруссия» – «Аугсбург» в 19:30. Не пропустите!