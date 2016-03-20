Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бальде: «Есть предложения из Испании и Франции, останусь ли я в «Кубани» зависит от руководства клуба»

    Нападающий «Кубани» Ибрахима Бальде сообщил, что решение о продлении его соглашения с клубом полностью зависит от руководства желто-зеленых.

    «Продление моего контракта полностью зависит от руководства футбольного клуба «Кубань», у меня уже есть несколько предложений от клубов из Испании и Франции», – проинформировал сенегалец.

    Напомним, что контракт Бальде с «Кубанью» заканчивается ближайшим летом. Зимой 26-летний форвард намеревался покинуть Краснодар из-за того, что потерял место в составе своей национальной сборной.

    В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги сенегальский нападающий принял участие в 16 матчах за «Кубань» и забил три гола.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2016 13:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 20 марта 2016, 13:29

      Бальде забивает раз в год. Нафига такой нужен?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      armen10 > Igorello97 20 марта 2016, 13:32

      Ты видимо очень внимательно следишь за выступлением кубани))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11