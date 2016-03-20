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    Кобелев: «Позиции тренера всегда крепкие»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал слухи о том, что его вновь могут уволить из московского коллектива.

    «Позиции тренера всегда крепкие. Мы работаем до тех пор, пока нам не скажут: «Иди!» Ситуация складывается таким образом, что, когда у любой команды начинается серия неудачных игр, тут же начинают говорить о смене тренера. Это абсолютно нормально. Главное — понять, в правильном ли направлении мы двигаемся, какие исходные точки. Надо внимательно относиться к своему делу. Наше дело — тренировать. Сказал ребятам, что не нужно отвлекаться на публикации в СМИ, потому что ни к чему хорошему это не приводит. Попросил бы не делать скоропалительных выводов. Ребята сегодня показали свое отношение к команде», — заявил наставник «Динамо».

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.03.2016 06:15
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