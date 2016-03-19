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    Рахимов: «Не понравилось, что не было максимальной концентрации и агрессии»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями от матча 21-го тура РФПЛ против «Урала» (1:1).

    «Конечно, это неудача для нас. Мы создали сегодня достаточно много моментов, такие моменты нужно реализовывать.

    Мне не понравилось, что у команды не было максимальной концентрации в этих ситуациях, максимальной агрессии в завершении. В принципе, играли нормально, но такие моменты нужно реализовывать. Не реализовал несколько моментов – и уже появляется неуверенность. С другой стороны, и вратарь поймал кураж, вытащил все мячи.

    Обидно. Мы потеряли очки, но жизнь продолжается. С одной стороны, это хорошо для критики, для того, чтобы мы понимали и исправляли какие-то ошибки. С другой стороны, все-таки неприятно терять такие очки», – сказал Рахимов после игры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2016 19:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 20 марта 2016, 11:29

      Да уж Урал еле ноги унес!!! Эх как действительно жал Терек. Из под носа потерять два очка при таком игровом примушестве!!!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 19:24

      Агрессию пущай почётный президент преподаст, ага.

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