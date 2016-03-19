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    Венгер: «Мы все еще в гонке»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после победы в матче 31-го тура АПЛ над «Эвертоном» (2:0) заявил, что лондонцы все еще считают себя претендентами на титул.

    «Мы думаем, что все еще участвуем в гонке за чемпионство. Математические шансы есть, и мы хотим, чтобы нас поддержали и верили в нас в этой борьбе.

    Почему считается, что за титул сражаются только две команды, если от одной из них нас отделяют только три очка?», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    19.03.2016 19:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 19:17

      Блин, у старика настроение меняется после каждого матча сообразно счёту на табло, ага.

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