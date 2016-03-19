Венгер: «Мы все еще в гонке»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после победы в матче 31-го тура АПЛ над «Эвертоном» (2:0) заявил, что лондонцы все еще считают себя претендентами на титул.

«Мы думаем, что все еще участвуем в гонке за чемпионство. Математические шансы есть, и мы хотим, чтобы нас поддержали и верили в нас в этой борьбе.

Почему считается, что за титул сражаются только две команды, если от одной из них нас отделяют только три очка?», – сказал Венгер.