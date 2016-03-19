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    Жирков: «Закончить карьеру в Калининграде? Если меня туда еще возьмут»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков оценил вероятность того, чтобы закончить футбольную карьеру в Калининграде – родном городе жены.

    – В силе ваш план закончить карьеру в Калининграде, родном городе вашей жены?

    – Если меня еще возьмут туда.

    – Там как раз новый стадион будет. Правда, «Балтика» играет в ФНЛ.

    – Надеюсь, к тому времени выйдет в Премьер-лигу. Знаю, там спонсор появился. Главное, чтобы стадион не разобрали, часть трибун же временными будет. И он самый отстающий сейчас по готовности.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.03.2016 16:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Krestnikov25 19 марта 2016, 17:33

      Еее, про Калининград пишут.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Krestnikov25 19 марта 2016, 18:06

      Про Балтийскую АЭС уже не пишут.

      -1
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