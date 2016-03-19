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    Жирков: «Знал, что будут кричать с трибун что-то»

    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о деталях своего перехода в петербургскую команду из столичного «Динамо».

    – Мог оказаться в «Зените» еще прошлым летом. Но тогда моя жена была в положении, из-за этого переход отсрочили. А зимой уже «Динамо» и «Зенит» договаривались между собой, когда мне переходить. «Динамо» согласилось меня отпустить, я приехал в Петербург на несколько месяцев раньше. Хорошо, что с Александром Кокориным перешли, вместе веселее.

    – Прощание с Андреем Кобелевым и партнерами по «Динамо» в отеле выглядело трогательно.

    – Я два с половиной года был в «Динамо», прощаться с друзьями тяжело. С Кобелевым мы меньше времени провели, но все равно непросто.

    – «Зенит» проводил сборы неподалеку от «Динамо». Вы в зенитовский отель в динамовской экипировке приехали?

    – Нам сказали о переходе вечером, поужинали и поехали. Я был в форме «Динамо», когда приехал в «Зенит». Приняли нас хорошо, я многих давно знал: с Анюковым, Шатовым, Смольниковым, Дзюбой знаком по сборной. Даже с Данни на поле постоянно переговаривались о чем-то, когда за разные команды играли.

    Знал, что будут кричать с трибун что-то. Пусть. А на предыдущем матче уже вроде и не кричали, я не слышал.

    Когда переходил в «Зенит», понимал: местные уходят. Кержаков, до этого Денисов, Быстров… А приходит футболист практически того же возраста, что и Кержаков, но бывший игрок ЦСКА, «Анжи». Болельщикам тяжело это воспринимать. Вот и реакция такая.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.03.2016 10:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      Kip 88 19 марта 2016, 12:38

      Мне кажется что кокорин будет сидеть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 марта 2016, 12:02

      Жирков еще поиграл в анжи,Кокорин,вот шлюха так шлюха

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 19 марта 2016, 10:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да,трудно болельщикам принимать предателей.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 19 марта 2016, 10:14

      А ЧТО ОН ХОТЕЛ УСЛЫШАТЬ В "КУЛЬТУРНОЙ" СТОЛИЦЕ?))) АХА-ХА
      ПОЧИТАЕШЬ ПОСТЫ ПИТЕРСКИХ МАЛОЛЕТОК, ВОЛОСЫ ПОД МЫШКАМИ ДЫБОМ ВСТАЮТ))) АХА-ХА
      МОЗГИ ОТСУТСТВУЮТ ПОЛНОСТЬЮ))) АХА-ХА

      -3
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