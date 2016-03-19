Маурисио: «Зенит» пока не предлагал продлить контракт»

Полузащитник петербургского «Зенита» Маурисио сказал, что он дважды рисковал во время перехода в стан сине-бело-голубых.

– Вы подписали контракт с «Зенитом» всего на полгода. Рискованный шаг…

– Рисковал дважды. В первый раз, когда у меня закончился контракт с «Тереком». Многие не понимали, почему я сразу не заключил соглашение с другим клубом. Было много предложений, но я не хотел идти в эти команды. Зато, когда на меня вышел «Зенит», согласился сразу. Это большой клуб, здесь много легионеров и россиян, которых я хорошо знаю. Еще и город красивый. Контракт на полгода – не очень удобно, но это не беда. Буду изо всех сил биться за команду и за себя, стараться побеждать в каждом матче.

– Уже начали переговоры с «Зенитом» о продлении соглашения?

– Пока еще нет.

Бразилец в «Зените» в чемпионате России провел один матч.