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    Раньери: «Нам нужно турбо-ускорение»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о планах на оставшуюся часть сезона.

    «Если мы наберем 79 очков, то я буду счастлив, потому что я говорил, что нам нужно 39 баллов в первой части сезона и 40 – во второй. Но если нам удастся что-то большее, то я буду еще счастливее.

    Думаю, нам понадобится больше очков. Нам нужны турбо-ускорение и рывок. Мы не фавориты, есть и другие. «Тоттенхэм» – очень, очень сильная команда. «Арсенал» выбыл из Лиги чемпионов, и они теперь свободны.

    Позади нас идут команды, способные выиграть все восемь оставшихся матчей и набрать 24 очка», – сказал Раньери.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    19.03.2016 01:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 марта 2016, 11:05

      Выкладывайтесь!!!

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      Рейтинг: +519

      Dammit > Zeff 19 марта 2016, 13:05

      Я думаю, с этим у Лестера нет проблем)

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