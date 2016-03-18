Аленичев: «Не придаю большого значения моей первой крупной победе»

Главный тренер «Спратака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями после матча 21-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:0).

– Удачно сложилась игра, смогли забыть быстрый гол. Это сказалось на игре соперника. Рад, что реализовали моменты, забили четыре мяча, сыграли на ноль. «Спартак» выглядел гораздо сильнее «Анжи». Рад за оформившего дубль Зе Луиша, от которого ждем голов.

– Это ваша первая крупная победа в Премьер-лиге. Довольны? Показалось, что во втором тайме оборона стала действовать более спокойно, позволив сопернику действовать в атаке более свободно.

– Не придаю большого значения моей первой крупной победе. Главное, что победили. И не согласен, что позволили «Анжи» создавать моменты. Не припомню ни одного голевого момента. В последние 15-20 минут «Спартак» играл в свое удовольствие, – сказал Аленичев.