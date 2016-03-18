Мостовой: «Анжи» выглядит очень беспомощно, Зе Луиш – молодец»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился своим мнением об игре москвичей в матче 21-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:0).

«Спартак» сделал выводы из матча с «Амкаром» и улучшил свою игру. Сегодня мы увидели тот «Спартак», который все хотят видеть. От «Анжи» многие ожидали большего. Хотя с другой стороны, от махачкалинской команды большего трудно ожидать. «Анжи» очень беспомощно выглядит», – сказал Мостовой.

Также бывший спартаковец оценил выступление Зе Луиша, который в этой игре сделал дубль.

«Зе Луиш – молодец. Забивает в двух играх подряд, сегодня оформил дубль. Что с ним случилось? Ничего. Его купили за неплохие деньги. Он должен забивать. Это его работа.

Следующий матч против «Ростова» будет определяющим для «Спартака». Если красно-белым удастся победить, то в чемпионате все будет по-новому».