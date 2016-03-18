РФПЛ. «Спартак» разгромил «Анжи» и вышел на третье место

В матче 21-го тура РФПЛ «Анжи» на своем поле с крупным счетом уступил«Спартаку» – 0:4. Дублем отметился Зе Луиш, еще по одному голу забили Денис Глушаков и Квинси Промес.

Отметим, что это первая крупная победа москвичей с 1 августа 2014 года, когда «Спартак» в первом матче под руководством Мурата Якина с аналогичным счетом 4:0 обыграл «Рубин».

Этот результат позволил «Спартаку» подняться на третью строчку в турнирной таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Анжи – Спартак – 0:4 (0:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Зе Луиш, 4; 0:2 – Глушаков, 31; 0:3 – Промес, 67; 0:4 – Зе Луиш, 85.

Анжи: Помазан, Агаларов, Гаджибеков, Жиров, Менса, Лазич (Гасанов, 83), Маевский, Хадарцев (Боли, 46), Бериша (Газимагомедов, 84), Эбесилио, Абдулавов.

Спартак: Ребров, Комбаров, Макеев (Паршивлюк, 70), Боккетти, Гранат, Глушаков (Мельгарехо, 74), Зотов, Попов (Джано, 61), Ромуло, Промес, Зе Луиш.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

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