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РФПЛ. «Спартак» разгромил «Анжи» и вышел на третье место

18 марта 2016, 21:20
48

В матче 21-го тура РФПЛ «Анжи» на своем поле с крупным счетом уступил«Спартаку» – 0:4. Дублем отметился Зе Луиш, еще по одному голу забили Денис Глушаков и Квинси Промес.

Отметим, что это первая крупная победа москвичей с 1 августа 2014 года, когда «Спартак» в первом матче под руководством Мурата Якина с аналогичным счетом 4:0 обыграл «Рубин».

Этот результат позволил «Спартаку» подняться на третью строчку в турнирной таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Анжи – Спартак – 0:4 (0:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Зе Луиш, 4; 0:2 – Глушаков, 31; 0:3 – Промес, 67; 0:4 – Зе Луиш, 85.

Анжи: Помазан, Агаларов, Гаджибеков, Жиров, Менса, Лазич (Гасанов, 83), Маевский, Хадарцев (Боли, 46), Бериша (Газимагомедов, 84), Эбесилио, Абдулавов.

Спартак: Ребров, Комбаров, Макеев (Паршивлюк, 70), Боккетти, Гранат, Глушаков (Мельгарехо, 74), Зотов, Попов (Джано, 61), Ромуло, Промес, Зе Луиш.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак
Комментарии (48)
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gera123
1458325383
приятно канеш, но игры то нет(((
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199077
1458325610
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!! КОНЕБОМЖАМ УБИТЬСЯ ОБ СТЕНУ И ИЗОЙТИ ЖЕЛЧЬЮ!))))
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gera123
1458325990
ну кто там из неадекватов минусанул то? поясните где у Спартака игра? я сам за Спартак если че.
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msbleff
1458326013
ждем интервью от игроков на подобии: вы видели как анжи уничтожили? все,в тройке точно будем. тупо ожидаемая победа по таблице
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vest01
1458326098
Спартак это не великая каманда они могут играть только Анжи,Крылья,Мордовия,Уфа.но и еще пару каманда с ФНЛ.
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Igorello97
1458326666
Мясные не впадайте ток в транс, вас еще может Терек (7 место) достать по итогом этого тура.
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18JG
1458328205
Следующий матч мясцо просрет.
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zigbert
1458328229
Всех с красивой и яркой победой.Ростов надо брать характером.
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alp
1458329356
ну чо, "спартаковский дух, стеночка, мы чемпионы" ? )))
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alp
1458329435
щяас начнется )) - "если п мы так играли п всегда, мы п барсу п парвали потом зашили и еще раз порвали " ))))))
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