Хорватский футболист дисквалифирован пожизненно

Хорватский защитник Саша Мус наказан пожизненной дисквалификацией, сообщает AFP.

Такое наказание наложено на Муса за причастность к организации договорного матча в чемпионате Гонконга. ФИФА согласилась с решением федерации футбола Гонконга и распространила это наказание на все страны.

29-летний Мус принял участие в договорном матче в ноябре 2013 года. Стоит отметить, что подобный случай является одним из первых, в котором ФИФА согласилась с решением местной федерации футбола.