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    Григорьянц: «Низовцев приглашен на заседание КДК»

    Глава КДК Артур Григорьянц заявил, что арбитр матча 26-го тура чемпионата ФНЛ «Сибирь»«Торпедо» (2:2) Игорь Низовцев приглашен на заседание КДК.

    «Мы получили официальные документы по этой игре. Ждем еще видеоматриалов от клубов. Заседание состоится завтра в 12.00. Мы пригласили судейскую бригаду во главе с Низовцевым, официальных лиц матча, представителей клубов, а также игроков, которые были удалены», - сказал Григорьянц.

    Напомним, что в этом матче Низовцев назначил в ворота хозяев три пенальти. В итоге на поле вспыхнула массовая драка. По некоторым данным, арбитр будет отстранен от работы, как минимум, до конца этого сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2016 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 16:36

      Блин, почему все пишут, что драка стала следствием трёх назначенных пенальти? У потасовки была другая вполне конкретная причина, ага.

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