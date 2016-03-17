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    Хомуха: «В России корпорации и финансирование не мотивируют выращивать своих футболистов»

    Бывший наставник молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал ситуацию с молодыми перспективными футболистами.

    «Дело в том, что у нас система подготовки не выстроена. На Западе вырастить молодого футболиста - необходимость, его потом можно продать. На этом рынке достаточно высокая конкуренция. У нас же корпорации и бюджетное финансирование абсолютно не мотивируют клубы воспитывать своих. Покупать становится проще. Если бы от воспитания молодых зависело финансовое положение клуба или то, сколько зрителей придет на стадион, все было бы совсем по-другому.

    В «Спартаке» делают большой акцент на воспитании собственных кадров, дают возможность проявить себя молодым футболистам, периодически привлекают их в состав. Конечно, нельзя не отметить, что ребята прикладывают максимум усилий, чтобы как можно чаще выходить за первую команду. Конкуренция очень высокая, пока говорить, что они полноправные члены команды, не приходится, они лишь эпизодически выходят в матчах, выступая преимущественно в дубле», - сказал Хомуха.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.03.2016 09:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 17 марта 2016, 10:22

      Прям в точку. Я бы еще армейцев добавил. У них тоже неплохая молодежь.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 17 марта 2016, 12:00

      И ростов

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