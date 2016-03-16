Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Житнев: «Вся страна увидела эти пенальти и мутное судейство»

    Нападающий «Сибири» Максим Житнев прокомментировал работу арбитра Игоря Низовцева в матче 26-го тура ФНЛ между его командой и армавирским «Торпедо» (2:2).

    «Три пенальти – цирк, по-другому не назвать. Было бы время, нам бы и четвертый поставили. Матч транслируют на всю страну, все увидели эти пенальти и мутное судейство. Надеюсь, органы будут с этим разбираться.

    Третий пенальти арбитр вообще на месте поставил, даже не смотрел. Резервный судья показывает в другую сторону, а главный показывает на точку. Понимал, что времени осталось мало, и начал уже откровенно засуживать. В конце нервы не выдержали, развязалась потасовка. Видел, что Карпин выбежал на поле, но не слышал, что он говорит. Дали два удаления, но, может, будут еще дисквалификации, может, что-то будут пересматривать.

    Такого в этом сезоне еще не было. И это при домашнем судействе, при болельщиках, при губернаторе. Такое, мне кажется, только в России может произойти.

    В раздевалке все были обескуражены. Неприятно в подобном участвовать. Одно дело, если в деревне такие матчи, а тут вроде на каком-никаком высоком уровне, выходим и бьемся, а тут такое. Понятно, что «Торпедо» всеми силами стремятся остаться в ФНЛ, но не до такой же степени.

    Матч уже не вернешь, результат не отменишь, будем готовиться к следующей игре. Может, только злее будем, а может, наоборот», – сказал Житнев.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2016 22:46
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 20 марта 2016, 21:41

      Явно судья "заряжен".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 00:53

      Страна у нас, как водится, в упор ничего не видит, так что к ней апеллировать бессмысленно. Ждём оценки от мутного руководителя мутных арбитров Иванова В.В. А Карпину не следовало идти в эту армавирскую лавочку Мкртчана, ага.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Aztec58 17 марта 2016, 01:24

      Может для этого Карпин и шёл?)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11