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    Орещук: «Низовцев поплыл, испугался сам себя»

    Известный российский нападающий Роман Орещук пожелал главному судье матча 26-го тура ФНЛ между «Сибирью» и армавирским «Торпедо» (2:2), Игорю Низовцеву, поскорее завершить карьеру.

    «В произошедшей драке виноват Низовцев? Конечно, он допустил массовую драку! Он сразу не пресек нарушение в центре поля, что привело к драке стенка на стенку. И там умудрился удалить запасного игрока, плюс по одному из каждой команды. Но самое смешное в том, что он добавил ко второму тайму 4 минуты, тогда как драка началась сразу после истечения основного времени встречи и длилась около 6 минут. И после этого он дал финальный свисток секунд через 30. Судья поплыл, испугался сам себя. Надеюсь, что этот матч станет для него последним», - сказал Орещук.

    Напомним, что в этом поединке Низовцев назначил три пенальти в ворота «Сибири», что, в конечном итоге, привело к массовой драке футболистов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2016 22:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 00:58

      Последним? Будем посмотреть, ага. Кулалаева дисквалифицировали пожизненно, ничё, отсудил себе право судить на линии, ага, Петтая отстранили пожизненно, ничё, вернули, суди дальше, правда, Господь вскоре призвал его к себе, надеюсь Петтай не в раю.

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