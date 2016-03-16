Агент: «Цель Крицюка — сыграть на чемпионате Европы»

Агент вратаря «Краснодара» Станислава Крицюка Александр Толстиков прокомментировал вызов футболиста в сборную России на товарищеские матчи с Литвой и Францией.

— Крицюк добился своей мечты — попасть в сборную — после перехода из Португалии?

— Это больше стечение обстоятельств. Не думаю, что за пару матчей, которые Стас провел в России, он как-то заново смог убедить тренеров сборной. За ним давно следили. Сейчас так совпало, что нужны были вратари на товарищеские матчи, и уверенная игра Стаса помогла ему получить приглашение.

— Есть ли шанс у Станислава дебютировать за сборную в игре с Литвой?

— Если его вызывали, наверняка, шанс сыграть у Крицюка будет. Но даже если он не выйдет на поле, очень важно будет окунуться в атмосферу сборной, познакомиться с требованиями главного тренера, пообщаться с ребятами. Если не дадут сыграть, не думаю, что Крицюк сильно расстроится, хотя, надеюсь, он шанс получит.

— Про Евро-2016 еще рановато думать?

— Цель Стаса — попасть на чемпионат Европы, но все будет зависеть от того, как он себя проявит сейчас в сборной, и как дальше будет выступать в РФПЛ. Конечно, Крицюк очень хочет поехать на Евро и приложит все усилия для этого.