Бесчастных: «Когда Карпин возглавлял «Спартак», результаты были приличные. После него лучше не стало»

Все правильно, все так и есть. Там хоть был виден рисунок игры.
Тренер армавирского «Торпедо» Владимир Бесчастных заявил, что после ухода Валерия Карпина из «Спартака» результаты московского клуба не улучшились.
«Торпедо» для меня шаг вперед? Безусловно. Во-первых, я работаю со взрослыми ребятами в ФНЛ, до этого у меня были лишь юношеские и молодежные команды. Во-вторых, важный момент – личность главного тренера. Кто бы что ни говорил, но когда Карпин возглавлял «Спартак», результаты достигались очень приличные: серебряные медали, попадание в Лигу чемпионов. Не хочу обсуждать, плохо или хорошо работали следующие главные тренеры, но многие болельщики уже понимают: лучше после ухода Карпина не стало. Валерий Георгиевич – высококвалифицированный тренер, и для меня наша совместная работа – большая учеба», – сказал Бесчастных.