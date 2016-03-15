Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бесчастных: «Когда Карпин возглавлял «Спартак», результаты были приличные. После него лучше не стало»

    Тренер армавирского «Торпедо» Владимир Бесчастных заявил, что после ухода Валерия Карпина из «Спартака» результаты московского клуба не улучшились.

    «Торпедо» для меня шаг вперед? Безусловно. Во-первых, я работаю со взрослыми ребятами в ФНЛ, до этого у меня были лишь юношеские и молодежные команды. Во-вторых, важный момент – личность главного тренера. Кто бы что ни говорил, но когда Карпин возглавлял «Спартак», результаты достигались очень приличные: серебряные медали, попадание в Лигу чемпионов. Не хочу обсуждать, плохо или хорошо работали следующие главные тренеры, но многие болельщики уже понимают: лучше после ухода Карпина не стало. Валерий Георгиевич – высококвалифицированный тренер, и для меня наша совместная работа – большая учеба», – сказал Бесчастных.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2016 22:40
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 16 марта 2016, 16:32

      Все правильно, все так и есть. Там хоть был виден рисунок игры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 16 марта 2016, 05:56

      М-дя. Я не болельщик команды, но... Мяспром чемпион страны по глупости руководства.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +666

      vlad1969 16 марта 2016, 00:43

      он прав! проблема спартака в федуне

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > vlad1969 16 марта 2016, 00:58

      Уже не в Федуне - он отошел от дел. Теперь - в Родионове.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 15 марта 2016, 23:03

      "Тренер армавирского «Торпедо» Владимир Бесчастных заявил,...."
      с карпиным на пару тренируют армавир))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 15 марта 2016, 22:47

      Удивительное рядом

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11