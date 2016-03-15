Конте: «Я должен вернуться в клубный футбол»

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте детально рассказал о своем решении покинуть занимаемую должность по окончании чемпионата Европы-2016.

По словам специалиста, летом он вернется в клубный футбол.

«Сейчас все наши мысли связаны с чемпионатом Европы, где мы будем стремиться добиться максимума. Люди, знакомые со мной, знают, что я выложусь без остатка. После этого я должен вернуться в клубный футбол с возможностью заниматься тренерской деятельностью ежедневно», — написал Конте на своей странице в социальной сети.

В СМИ неоднократно говорилось о том, что 46-летний специалист летом возглавит «Челси».