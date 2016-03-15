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    Фоменко отказался комментировать переход Селезнева в «Кубань»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко отказался комментировать переход нападающего Евгения Селезнева в «Кубань» и его возможность сыграть на Евро-2016. После вопроса журналиста украинского сайта depo.ua Фоменко бросил трубку.

    Отметим, в украинских СМИ ведется обсуждение трансфера Селезнева из «Днепра» в «Кубань». Некоторые эксперты и функционеры предлагают не вызывать нападающего в команду из-за его перехода в российский клуб.

    Напомним, на Евро-2016 сборная Украины сыграет против Германии, Польши и Северной Ирландии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2016 06:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 марта 2016, 14:13

      От балбесы. Главное как он играет, а не за кого играет.

      1
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      Рейтинг: +759

      sevsor 15 марта 2016, 09:38

      Было бы удивительно, если бы Селезнёва не объявили зрадником, то есть предателем)) Вряд ли теперь его позовут в сборную - "неблагонадёжен", он наверняка уже все украинские секреты выдал ФСБ)))))

      1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 15 марта 2016, 08:46

      Рагуля Фоменка мерзкий шароварник.

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