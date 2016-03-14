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    Кобелев: «По отдаче и движению претензий к игрокам «Динамо» нет»

    Наставник «Динамо» Андрей Кобелев подвел итоги встречи 20-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:1), в которой бело-голубые потерпели минимальное поражение.

    «Результат редко бывает справедлив. На ничью мы наиграли. Качество игры было не столь хорошим, но и поле не позволяло. В начале второго тайма мы перехватили инициативу, были моменты, но пропустили очень обидный мяч.

    Наверное, нам должно было возвратиться с рикошета, Бечирай должен был забивать. К сожалению, не смогли вытащить игру. По отдаче и движению претензий к ребятам нет. Реализация моментов и мяч, который мы себе забили, оставили плохое впечатление. Было бы смешно, если бы не было так грустно», – сказал Кобелев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.03.2016 21:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 марта 2016, 22:01

      "Было бы смешно, если бы не было так грустно" - вот прям в точку!!!
      С Динамо сейчас играть просто, главное организованно по оборонятся не много, а там себе моментов сами на везут.
      А до этого как выход один на один подарили. От печки надо игру строить от печки, тем более когда в защите молодняк, в середине молодняк, а впереди забивать не кому.

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 марта 2016, 21:55

      Держись Андрей.

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      Рейтинг: +87

      Polilux > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 марта 2016, 22:00

      По ходу - всё ! Заменят на Силкина.

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