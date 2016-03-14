«Динамо» - «Терек». Холмен появится с первых минут, Погребняк оказался вне заявки

Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Тереком».

«Динамо»: Шунин, Козлов, Губочан, Холмен, Ещенко, Соснин, Драгун, Зобнин, Ионов, Ташаев, Бечирай.

Запасные: Габулов, Лещук, Дьяков, Живоглядов, Морозов, Катрич, Денисов, Терехов.

«Терек»: Городов, Родолфо, Адилсон, Айсатти, Семенов, Иванов, Кузяев, Уилкшир, Грозав, Рыбус, Митришев.

Запасные: Годзюр, Плиев, Кадыров, Педро Кен, Мохаммади, Мбенг, Кану, Пириз, Шахтиев, Лебеденко.