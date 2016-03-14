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Маурисио отказался продлевать контракт с «Зенитом»

14 марта 2016, 14:56
16

Руководство «Зенита» предложило полузащитнику Маурисио новый двухлетний контракт, согласно которому с лета футболист будет зарабатывать 750 тысяч евро в год, однако сам бразилец хочет получать 1,5 миллиона за сезон.

«В клубе уже поняли, что не промахнулись с подписанием Маурисио. Но условия, предложенные «Зенитом», не устраивают Жозе», — сообщил источник в «Зените».

Маурисио стал игроком петербургского клуба этой зимой. В «Зенит» он перешел на правах свободного агента, подписав контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Зенит Маурисио
Комментарии (16)
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kotmyshka
1457956940
Не отказался, а торгуется...
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Арслан)
1457958151
го обратно в терек
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sir_Alex
1457958328
Поженились - на том и разошлись))
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MEHROJ ЗЕНИТ
1457962517
Не хочет продлевать контракт да и х** с ним пускай идет обратно в тирик
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Aztec58
1457962905
Заголовок от шефа, ага? Да не отказался да-а, а немножко заартачился, понимаешь, е-е?
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REDWHITE_
1457964510
ЕЩЕ ОДИН БОМЖЕЙ НА БАБКИ РАЗВОДИТ))))
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yanedo
1457965791
хороший игрок мне очень понравилась его игра
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yanedo
1457966109
юсупова выгоните нах а его зарплату добавьте маориське
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fakel-vrn
1457966531
Нападающий Александр Кокорин будет получать в «Зените» 3,5 миллиона евро в год. Кроме того, он получит подписной бонус в размере 2 миллионов евро... и чем кокорин лучше Маурисио?)
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Обер-КанцлерЪ
1457974992
Что значит "отказался" ? Просто торги идут, обычное дело.
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