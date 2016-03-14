Маурисио отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Руководство «Зенита» предложило полузащитнику Маурисио новый двухлетний контракт, согласно которому с лета футболист будет зарабатывать 750 тысяч евро в год, однако сам бразилец хочет получать 1,5 миллиона за сезон.

«В клубе уже поняли, что не промахнулись с подписанием Маурисио. Но условия, предложенные «Зенитом», не устраивают Жозе», — сообщил источник в «Зените».

Маурисио стал игроком петербургского клуба этой зимой. В «Зенит» он перешел на правах свободного агента, подписав контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.