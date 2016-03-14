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    Дестро: «Если Моуринью позовет в «МЮ» – непременно соглашусь»

    Нападающий «Болоньи» и сборной Италии Маттиа Дестро признался, что он с радостью вновь поработает с Жозе Моуринью, под руководством которого он играл в миланском «Интере».

    «Тренировки с чемпионами под руководством Моуринью позволили мне окрепнуть в футбольном плане. Если он позовет меня в «Манчестер Юнайтед» – соглашусь на переход», - сказал Дестро.

    На счету итальянца восемь голов за 23 игры.

    Напомним, что бывший тренер «Челси» Жозе Моуринью считается главным претендентом на роль преемника Луи ван Гаала в «МЮ».

    Источник: Metro

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    14.03.2016 07:03
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